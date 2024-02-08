السبت .. مباحثات «مصرية - بلغارية» بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

يعقد وزير الخارجية سامح شكري بعد غد السبت جلسة مباحثات مع "ماريا غابرييل" نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويتناول اللقاء العلاقات المصرية -البلغارية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة فى قطاع غزة .



ومن المقرر أن يعقب المباحثات انعقاد جلسة أعمال اللجنة المشتركة المصرية - البلغارية بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، ثم مراسم التوقيع على اتفاقية مشتركة .

كما يعقد شكرى ونظيرته البلغارية مؤتمرًا صحفيا مشتركا.