تحليق 49 رحلة بالون طائر تقل 1170 سائحًا في سماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم /الخميس/ 49 رحلة بالون تحمل 1170 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.



وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في تصريح اليوم - إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني بانطلاق الرحلات.



وأوضح أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة منها تعقيم البالونات باستمرار.



وأشار إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.