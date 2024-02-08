«القومي للبحوث» يستضيف الحفل الختامي لبرنامج سفراء الوعي التكنولوجي.. الأحد المقبل

يستضيف المركز القومي للبحوث يوم /الأحد/ المقبل فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "سفراء الوعي التكنولوجي" الدفعة الثانية، وهو البرنامج المجاني الأكبر والأقوى على مستوى الجمهورية والدول العربية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.



وأوضح المركز - في بيان - أن البرنامج يستهدف تحقيق استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2030) ورؤية مصر الرقمية بالإضافة إلى إعداد خريجين قادرين على استخدام التطبيقات والبرامج بشكل آمن والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن الرقمي لبناء مجتمع رقمي آمن.



وأشار إلى أنه سيتم خلال الحفل تكريم المحاضرين وفريق عمل برنامج سفراء الوعي، والمتدربين المشتركين فيه، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية رئيس برنامج سفراء الوعي التكنولوجي، والدكتور محمد محسن رمضان محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ومستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمؤسسة القادة ومدير برنامج سفراء الوعي التكنولوجي (الدفعة الثانية)، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمؤسسة القادة.