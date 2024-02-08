قوى عاملة النواب: قرارات الرئيس السيسي بمضاعفة الأجور جاءت في توقيت مناسب

رحبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.



وقالت " درويش " إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت فى قرارات الرئيس السيسي جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الأسعار ولرفع الأعباء المعيشية عن المواطنين مؤكدة أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن الرئيس السيسى لديه احساس حقيقى بما يعانى منه المواطن ولذلك لايتردد لحظة فى اصدار مثل هذه القرارات مثمنة سلسلة القرارات المتتالية التي يصدرها الرئيس السيسى حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا وتدعيم للفئات متوسطة الدخل