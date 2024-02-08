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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: قرارات الرئيس هدية غالية للمصريين مع اقتراب شهر رمضان المبارك

محمد عبد الحميد وكيل
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مظلة الحماية الاجتماعية بمثابة هدية غالية للمصريين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. 

وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن هذه القرارات الرئاسية التاريخية تؤكد للمصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أننا أمام رئيس وطني مخلص يحمل في قلبه هموم 105 ملايين مواطن.


وأضاف أن قرارات الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، لها دلالة إيجابية تؤكد قوة الاقتصاد الوطنى وقدرته على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة سوف تشهد نهضة اقتصادية كبيرة وواعدة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتشجيع وجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير واحترام إلى الرئيس السيسي لحرصه على توسيع نطاق المظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هذه القرارات سيكون لها تأثيراتها الإيجابية فى مواجهة التضخم بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار، جراء الأزمات العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم، وستسهم في تخفيف العبء على المواطن المصري.

محمد عبد الحميد مجلس النواب عبد الفتاح السيسي شهر رمضان المبارك

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