مران الأهلي| الجهاز الفني يمنح ديانج راحة اليوم.. وينتظم في التدريبات غدًا

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أليو ديانج، لاعب الفريق، راحة اليوم، الخميس، من ‏التدريبات بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية ‏المقامة في كوت ديفوار.‏

وحصل ديانج على راحة اليوم على أن ينتظم غدًا، الجمعة، في تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة شباب ‏بلوزداد الجزائري.‏



ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني ‏للاعبين أمس.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏