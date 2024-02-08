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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية..

وزارة العمل: مبادرة "شغل بجد" لتوظيف ذوي الهمم بالإسكندرية

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيليّة والخدمات الاجتماعية مبادرة " شغل بجد " والتي تهدف إلى تشغيل ذوي الهمم في كافة المجالات ودمجهم بسوق العمل ، وقامت المبادرة على دعم وتأييد دور ذوي الهمم في سوق العمل ، وأشادت بأحقيتهم بالتوظيف الفعلي لهم والقيام بتأهيلهم لذلك وإرشادهم علي الطريق الصحيح ، ولاقت المبادرة استجابة من جميع الهيئات والفئات المنوطة ، وذلك فى إطار جهود المديرية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المجتمعية لتوفير مزيد من الخدمات لذوى الهمم من خلال توفير برامج تدريب مناسبة لإعاقتهم وكذلك فرص عمل لائقة ومناسبة لهم فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى لاستيفاء النسبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة والتى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر .

وأفاد المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات فى اللقاء الاخير معهم بالعمل على توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزيد من الخدمات لتلك الفئة لرعايتها ، وأضاف مدير المديرية أن الوزارة تكثف كافة جهودها لتشغيل ذوي الهمم وأنه بالفعل جرى توفير فرص عمل لهم في كافة المؤسسات واستمرار عقد ملتقيات لتشغيل ذوي الهمم في كافة المحافظات وذلك وفقا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بحصولهم علي فرص عمل تتناسب معهم ومتابعة حصولهم علي كافة مستحقاتهم ، وحضر المبادرة القس بيتر وديع منسق المبادرة من الهيئة القبطية الإنجيليّة ، ومحمد جويلي منسق مبادرات الهيئة القبطية الأنجيلية بالأسكندرية ، والاب بيشوي مدير مركز سيتي ، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالأسكندرية ، وعزيز سعدون الأمين العام لمستثمري المشروعات ، ومحمدالكوراني مدير شركة الكوراني ، والدكتورة مريم الضبع رئيس جمعيه التعليم الفني المعاصر، وهند الحداد رئيس مجلس إداره جمعيه بكره لينا ، وحنان حشيش مديرة جمعية دنيتنا للمكفوفين ، ومني السيد مسئولة التوظيف بمركز سيتي ، ورجب جودة رئيس رابطة ذوي الهمم ، وعمرو يسرى ميدان رئيس مجلس إدارة جمعية داوء القلوب ، ومروة خضر رئيس لجنة المشروعات جمعية بسالة للتنمية ، وسميرة ابواليزيد أخصائى ومقيم وظيفى بمكتب تأهيل مهنى ..

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