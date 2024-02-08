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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: مشروعات فعلية لخريجات مركز التدريب المهنى ببورسعيد

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت فعاليات تقييم مشروعات نفذتها خريجات برامج التدريب المهنى المجاني على مهن التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني ببورسعيد، والتى قدمتها 25 متدربة، وشملت إنشاء الصفحات التسويقية على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى للإعلان والترويج لمنتجاتهم من الملابس جاهزة، الملايات ، والعباءات، ومنتجات الهاند ميد، والتي جرى تصميمها بحرفية تواكب التقدم التكنولوجي وأساليب التسويق الالكتروني الحديثة، وعرض 4 مشروعات لمجموعة من المتدربات اللاتي قمن بإعداد وإدارة صفحاتهم التجارية وتمكنوا من تحقيق رواج وتواجد لمنتجاتها داخل المجتمع بكفاءة ،والتنافس على جذب أكبر عدد من العملاء وتحقيق أرباح أولية لهم .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن تلك الجهود تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المناسبة لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم ، وأضاف مدير المديرية مدير المديرية أن المديرية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للشباب من خلال تدريبهم على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل و تأسيس مشاريع متناهية الصغر للفتيات خاصة ، مؤكداً فى كلمته للفتيات على أهمية التدريب المهني والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة ، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية مجانية بمركز التدريب بمديرية العمل ببورسعيد ، وكذلك تنمية وتطوير طاقات وإبداعات الشباب المهنية من خلال ريادة الأعمال والمشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال الشباب ، ونظم ورشة التدريب أعضاء فريق مركز التدريب المهني بالمديرية منار العوضى مدير المركز، والمدربات: نهلة أبو العزائم، سمر شكرى، مدرب فنى هانى عيسى، هناء المتبولى، حنان ابوالعلا باحث.

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