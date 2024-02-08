عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ركّاب يحصلون على قسائم سفر من شركة طيران أمريكية.. السبب غريب

ركاب يحصلون على قسائم
ركاب يحصلون على قسائم سفر من شركة طيران أمريكية والسبب كلبة!

حصل مجموعة من الركاب على قسائم سفر بقيمة 50 إلى 75 دولارًا لكل منهم من شركة طيران أمريكية بسبب كلبة على متن رحلة جوية.

اتخذت رحلة جوية منعطفا غير متوقع لركاب الخطوط الجوية المتحدة الذين شعروا بالمرض بعد ظهور كلبة أثناء الرحلة.

فضلات في جميع الأنحاء

على متن الطائرة المتجهة من دنفر إلى بورتلاند ليلة الاثنين (5 فبراير) كانت هناك امرأة مع أنثى كلب من نوع شيواوا.

معظم الرحلة، كانت الكلبة داخل صندوق، ولكن في مرحلة ما بدت وكأنها منزعجة، فأخرجتها المرأة من قفصها لتنطلق داخل الطائرة مما تسبب في تبرزها في جميع أنحاء المقاعد والأرضية، حسبما ذكر موقع TMZ.

علاوة على ذلك، شعر الركاب بالضجر من المضيفات لتأخرهن على الاستجابة لهم في تنظيف فضلات الكلبة حيث استغرق الوقت حوالي 10 دقائق لحضورهن.

وتسبب هذا الأمر في عرض شركة يونايتد إيرلاينز المسئولة عن الرحلة قسائم سفر بقيمة 50 إلى 75 دولارًا على الركاب غير الراضين كاعتذار منها عما حدث.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران: "قام طاقمنا على متن الطائرة بتنظيف المنطقة جيدًا بعد فترة وجيزة من لفت انتباه العملاء لهذا الأمر.. وقدمنا مناديل معقمة وقسائم سفر لأولئك الموجودين في المنطقة المحيطة بالكلبة".

رحلة جوية قسائم سفر شركة طيران أمريكية كلبة شركة يونايتد إيرلاينز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أول مواجهة بين نجم ليفربول وحسام حسن| طلب عاجل لـ صلاح.. وتراجع الثلاثي عن الاعتزال

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

أمريكا تتعرض لرائحة كريهة في الربيع بسبب غزو ترليون حشرة| تفاصيل

بواسطة كوكبين.. العلماء يكتشفون مصير كوكبنا بعد زوال الشمس| تفاصيل

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

كانت موقعا لقصة حب قديمة.. اكتشاف شذوذ مغناطيسي غريب بأعماق هذه البحيرة

ترشيحاتنا

دعاء آخر جمعة في رجب .. وأحسن الأوقات للتضرع إلى الله

بعد قرارات السيسي .. الزراعيين : الرئيس يسارع دومًا لدعم الفلاحين

التنمية المحلية: 7 آلاف منفذ لتوفير السلع الغذائية في المحافظات.. فيديو

اللهم بلغنا رمضان| موعد شهر شعبان فلكيا وشرعيا.. الإفتاء تستطلع الهلال السبت

بعد قرارات الرئيس السيسي.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

لو بتقدم في شغل جديد .. أسرع طريقة لاستخراج فيش وتشبيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

طريقة عمل فراخ مشوية بالكبد والقوانص

فستان جريء.. عبير صبري تصدم متابعيها بصورها

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ