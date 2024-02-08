ركّاب يحصلون على قسائم سفر من شركة طيران أمريكية.. السبب غريب

حصل مجموعة من الركاب على قسائم سفر بقيمة 50 إلى 75 دولارًا لكل منهم من شركة طيران أمريكية بسبب كلبة على متن رحلة جوية.

اتخذت رحلة جوية منعطفا غير متوقع لركاب الخطوط الجوية المتحدة الذين شعروا بالمرض بعد ظهور كلبة أثناء الرحلة.

فضلات في جميع الأنحاء

على متن الطائرة المتجهة من دنفر إلى بورتلاند ليلة الاثنين (5 فبراير) كانت هناك امرأة مع أنثى كلب من نوع شيواوا.

معظم الرحلة، كانت الكلبة داخل صندوق، ولكن في مرحلة ما بدت وكأنها منزعجة، فأخرجتها المرأة من قفصها لتنطلق داخل الطائرة مما تسبب في تبرزها في جميع أنحاء المقاعد والأرضية، حسبما ذكر موقع TMZ.

علاوة على ذلك، شعر الركاب بالضجر من المضيفات لتأخرهن على الاستجابة لهم في تنظيف فضلات الكلبة حيث استغرق الوقت حوالي 10 دقائق لحضورهن.

وتسبب هذا الأمر في عرض شركة يونايتد إيرلاينز المسئولة عن الرحلة قسائم سفر بقيمة 50 إلى 75 دولارًا على الركاب غير الراضين كاعتذار منها عما حدث.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية للطيران: "قام طاقمنا على متن الطائرة بتنظيف المنطقة جيدًا بعد فترة وجيزة من لفت انتباه العملاء لهذا الأمر.. وقدمنا مناديل معقمة وقسائم سفر لأولئك الموجودين في المنطقة المحيطة بالكلبة".