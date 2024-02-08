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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك الجديد: سنقدم أنفسنا للجماهير بحصد لقب الكأس أمام الأهلي

صدى البلد

كشف مهاب ياسر لاعب خط وسط نادي الزمالك عن طموحاته مع الفريق في الفترة المقبلة، والرسائل التي وجهه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق للاعبين خلال التدريبات.

وقال مهاب ياسر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي: "الصفقات التي أنضمت إلى الزمالك قوية وستساعد على ظهور الفريق بشكل أفضل، نسعى إلى حصد كل البطولات هذا الموسم".

وتابع: "نسعى إلى تحقيق لقب الكأس أمام الأهلي .. وسنقدم أنفسنا خلال هذه المباراة للجماهير، جوزيه جوميز يعتمد خلال التدريبات على تصحيح بعض المفاهيم عن "الضغط وكيفية استخلاص الكرة"

وأضاف: "جوميز طلب منا أن نضع التشكيل الأمثل في ظل وجود وفرة في كل مركز، المدرب قال للاعبين أن من سيقوم بتنفيذ تعليماته خلال التدريبات هو من سيحصل على الفرصة".

وأتم: "أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصاري جهدنا لتحقيق الـ4 بطولات خلال هذا الموسم".

الزمالك برنامج زملكاوى جماهير الزمالك جوزية جوميز نادي الزمالك

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