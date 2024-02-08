لتنشيط السياحة الداخلية| محافظ كفرالشيخ: تنظيم رحلات للأماكن والمعالم الأثرية والتراثية بالمحافظة

قال محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين،إنه في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الآثرية والسياحية والتراثية التي تمتلكها المحافظة نظمت المحافظة (إدارة السياحة) برنامج سياحة اليوم الواحد لزيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والمساجد الآثرية بمدينة فوة والتي تعد من مقومات الجذب السياحي والأثري المتميز بمحافظة كفرالشيخ.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم - القيمة التاريخية والدينية الآثرية التي تتميز بها المساجد والأماكن الآثرية بمدينة فوة والتي تعتبر من أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بكفر الشيخ.



ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفعاليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها خاصة وأن محافظة كفرالشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.