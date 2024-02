إطلاق المنتدى العربي لتحفيز تطوير خدمات الإرشاد الزراعي

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمنتدى العالمي للخدمات الإرشادية الريفية، اليوم المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية، الذي يعمل على تسريع التحول الريفي الشامل والمستدام.

وفي كلمته الافتتاحية خلال حفل الإطلاق، قال أحمد مختار، رئيس وحدة الإستراتيجية والسياسات في المكتب الإقليمي للفاو: "يمكن أن يصبح المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية أداة مهمة لتحديث الخدمات الإرشادية الريفية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. إنه مثال حي على العمل الجماعي الموجه نحو إحداث التحول الريفي الشامل. وإنني أشجع جميع الأعضاء الحاليين والمستقبليين في مجتمع المنتدى على المشاركة بنشاط في المنصة المخصصة لهذا الغرض والتي توفر خبرات وفرص غنية للتعلم والتواصل والمناقشة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة".

والمنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية هو عبارة عن شبكة تعاونية إقليمية مخصصة لتعزيز الخدمات الإرشادية والريفية في جميع أنحاء البلدان العربية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل ومشاركة المعارف والمعلومات وتبادل الخبرات بين المعنيين بالخدمات الإرشادية الريفية من مختلف القطاعات.

ويلعب الإرشاد الزراعي والخدمات الإرشادية الريفية دوراً رئيسياً في تمكين صغار المزارعين وتزويدهم بالمهارات والممارسات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات رشيدة لمواجهة تحديات الإنتاجية والربحية وتحسين سبل عيشهم، وبالتالي المساهمة في التحول الريفي.

وقد أُطلق المنتدى رسمياً خلال فعالية جانبية افتراضية عقدت على هامش اجتماع كبار المسؤولين للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى. وسلطت الفعالية الضوء على أهم المحطات التي مرت بها الرحلة نحو إنشاء المنتدى وهيكله المؤسسي، كما عرضت منصة الويب الجديدة للمنتدى، والتي ستساعد في تعزيز التواصل وإدارة المعرفة والتعلم والتبادل بين أصحاب المصلحة، مع تسليط الضوء على التزام المنتدى بتحفيز التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.

ويشار إلى أن فكرة إنشاء المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية قد تبلورت وتم الموافقة عليها خلال ثلاث مشاورات إقليمية متتالية تم تنظيمها على التوالي في يونيو 2022 وفبراير 2023 ويوليو 2023. وقد جمعت هذه الاجتماعات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الخدمات الإرشادية الريفية من المنطقة بما في ذلك صناع السياسات وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والرياديين في مجال الخدمات الإرشادية الريفية، وخلُصت إلى توافق في الآراء حول رؤية المنتدى ورسالته وقيمه ومبادئه ووظائفه وخارطة الطريق نحو إطلاقه.

من جانبها، قالت دينا صالح، المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في إيفاد:"لقد طال انتظارنا جميعاً لإنشاء هيئة استشارية إقليمية عربية متخصصة مثل المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية لمواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها بشكل متزايد أصحاب الحيازات الصغيرة على وجه الخصوص. ولا شك في أنه بالتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين (بما في ذلك الهيئات الاستشارية الحكومية، ومقدمي المدخلات والخدمات، والمصنّعين، والتجار، وغيرهم)، سيلعب المنتدى دوراً مهماً في المنطقة العربية لتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المعلومات والخدمات الإرشادية والأسواق. نحن فخورون بأن نشارك في رحلة انشاء المنتدى مع منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الإقليمية".

بدوره، قال كارل لارسون، الأمين التنفيذي للمنتدى العالمي للخدمات الإرشادية الريفية: "إنه لمن دواعي سروري أن نرحب بالمنتدى العربي في عائلة شبكات الخدمات الإرشادية الريفية الإقليمية ودون الإقليمية للمنتدى العالمي للخدمات الإرشادية الريفية. وبانضمام المنتدى العربي إلينا، سيكون الشبكة الإقليمية الثامنة عشرة في المجتمع العالمي للإرشاد الزراعي والخدمات الإرشادية الريفية التعددية والموجهة حسب الطلب. وكما تعلمون جميعاً، تتغير أنظمة إنتاج الغذاء بسرعة في جميع أنحاء العالم بسبب التركيبة السكانية وتغير المناخ والنزاعات والتطورات الاقتصادية، وتؤدي هذه التغييرات إلى تحديات يجب معالجتها بشكل متزامن وجماعي، وهذه مهمة شاقة للأسر الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي على حد سواء. لكن، من خلال تبادل المعرفة والدعم وبناء القدرات وتعزيز الشبكات، يساعد مجتمع المنتدى العالمي للخدمات الإرشادية الريفية بعضهم البعض لمعالجة هذه المشكلة. ومع إطلاق المنتدى العربي، ستتعزز مشاركة العالم العربي والتزامه بهذه المساعي".

وبالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنتدى العالمي للخدمات الإرشادية الريفية، دعمت منظمة الأغذية والزراعة إطلاق المنتدى منذ بزوغ فكرته الأولى من خلال تسهيل التفاعل بين أصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والقطري ودعم الترتيبات الفنية والمؤسسية والتنظيمية المتنوعة اللازمة لتفعيله وجعله جاهزاً للإطلاق الرسمي.

ومع إطلاقه رسمياً، يدخل المنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية مرحلة ديناميكية، يركز من خلالها على المشاركة المجتمعية، واستخدام منصة الويب الخاصة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة. ومن المقرر أن يعقد المنتدى اجتماعه السنوي الافتتاحي في النصف الثاني من العام الجاري، مما يوفر منصة لتبادل الخبرات والتواصل والدعم، مع التركيز على التخطيط المستمر للاستدامة والابتكار في مجال الخدمات الإرشادية الريفية