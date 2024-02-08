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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب أطباء القاهرة: نثمن تدخل الرئيس المستمر لتحسين أوضاع الأطباء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب مجلس نقابة أطباء القاهرة عن  شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإقراره حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنت تخصيص 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

وقالت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بالتزامن من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع ويعاني منها بشكل كبير شباب الأطباء والعاملين في الجهات الحكومية القائمين على المنظومة الصحية  بشكل أكبر

وتابعت "غالب"، ليس لدينا شك في تدخل الرئيس المستمر لتحسين أوضاع الأطباء ،  ونتطلع لاقرار وزارة المالية هيكل خاص لأجور الأطباء أسوة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أن قرار  الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، من شأنه تحسين وضع المنظومة الصحية بضخ دماء جديدة  ، لتعويض العجز في  الطواقم الطبية

وطالبت نقيب أطباء القاهرة مجلس النواب بسرعة مناقشة واقرار قانون المسؤلية الطبية على النحو الذي يحقق مطالب الأطباء العادلة ويضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم.

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