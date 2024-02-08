نيويورك تايمز: الولايات المتحدة قد تعترف بدولة فلسطين أيا كانت الحدود

أفاد موقع نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة قد تعترف قريبا بدولة فلسطين، وإن كانت ذات حدود أخرى سيتم تحديدها لاحقا.

وعلى جانب آخر ، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن آخر 30 عاما كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها فشلت في توفير الأمن لمواطنيها.

وقبل قليل، قال كاميرون إن بريطانيا ستنظر في الاعتراف بدولة فلسطينية كجزء من الجهود المتضافرة لتحقيق تسوية سلمية "لا رجعة فيها".

وفي ما من شأنه أن يمثل لحظة دبلوماسية تاريخية، أوضح كاميرون أن هذه الخطوة ستساعد في التوصل إلى حل الدولتين - الذي يواجه حاليا معارضة شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.