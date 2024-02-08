عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز أستاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجائزة العالمية لكتاب العام في إيران

فوز أستاذ الجامعة
فوز أستاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجائزة العالمية لكتاب

حصل الدكتور برنارد أوكين، العالم المتميز في الفن والعمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على "الجائزة العالمية لكتاب العام" في إيران عن كتابه الغني المصور "دراسات في العمارة الفارسية" الذي تم نشره عام 2021. لم تكن هذه هي المرة الأولى لحصول أوكين على هذه الجائزة فقد حصل عليها سابقاً عام 2004 عن كتابه "بدايات فن الرسم في بلاد فارس: مخطوطات كليلة ودمنة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي." عبر أوكين عن فخره وسعادته للحصول على الجائزة بقوله: "أنا سعيد للغاية بالحصول على الجائزة مرة أخرى. المرة الأولى كانت لكتاب يتناول المخطوطات الفارسية بينما تتعلق هذه المرة بجانب مختلف تماماً من أبحاثي وهو تاريخ الهندسة المعمارية الفارسية."  

يقدم أوكين من خلال كتابه "دراسات في العمارة الإسلامية" 300 صورة فوتوغرافية، معظمها من مجموعته الخاصة التي لم تُنشر بالألوان من قبل و25 مقالة يقدم فيها تحليل للأثار الفارسية والسمات الرئيسية للهندسة المعمارية الإيرانية. يعرض الكتاب أيضاً مجموعة أثار فارس الكبرى الممتدة من الحدود العراقية إلى الحدود الصينية، بما في ذلك مباني من فترات تاريخية نادراً ما قام العلماء بدراستها، كما أدرج أوكين كل أثر ضمن سياقه الاجتماعي والسياسي ذي الصلة، مع القيام بتحليل ما كتب عن الوقائع والأحداث التاريخية، وأعمال البلاط، وتطوير قباب المساجد الإيرانية وغيرها. يغطي الكتاب أيضاً المباني البارزة للسلاجقة والإلخانيين والتيموريين - بينما يسلط الضوء أيضًا على الأثار المهملة مثل الآثار الأوزبكية في أفغانستان وتلك الخاصة بسلالات تشاغاتاي والمظفر والكارتيد والجلايريين.

جدير بالذكر أن أوكين مؤلف غزير الإنتاج ومصور فوتوغرافي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار ال 44 عاماً الماضية. قام أوكين بنشر العديد من الكتب، أحدثها موسوعة "أبرز100 مسجد حول العالم" الذي تم نشره عام 2019 و"مساجد مصر" الذي تم نشره 2017.

وتعليقاً على شغفه بالفنون والعمارة الإسلامية يقول أوكين أن النطاق الواسع للعمارة الإسلامية من الأندلس إلى أندونيسيا تمثل متعة وتحدي في نفس الوقت. وأضاف أن الحج أتاح الفرصة لأصحاب الحرف للسفر ونشر أنماط معمارية مختلفة على نطاق واسع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

الزراعة: إعطاء أكثر من 1.3 مليون جرعة ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

حزب الله يستهدف موقعين لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

مفيش احترام .. رد الموسيقيين على ضرب زياد ظاظا

الحكومة: معرض الكتاب حقق أرقاما قياسية في أعداد الزوار ودور النشر وحجم المبيعات

عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق العلاج والوقاية من التهابات المثانة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ