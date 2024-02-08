فوز أستاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجائزة العالمية لكتاب العام في إيران

حصل الدكتور برنارد أوكين، العالم المتميز في الفن والعمارة الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على "الجائزة العالمية لكتاب العام" في إيران عن كتابه الغني المصور "دراسات في العمارة الفارسية" الذي تم نشره عام 2021. لم تكن هذه هي المرة الأولى لحصول أوكين على هذه الجائزة فقد حصل عليها سابقاً عام 2004 عن كتابه "بدايات فن الرسم في بلاد فارس: مخطوطات كليلة ودمنة في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي." عبر أوكين عن فخره وسعادته للحصول على الجائزة بقوله: "أنا سعيد للغاية بالحصول على الجائزة مرة أخرى. المرة الأولى كانت لكتاب يتناول المخطوطات الفارسية بينما تتعلق هذه المرة بجانب مختلف تماماً من أبحاثي وهو تاريخ الهندسة المعمارية الفارسية."

يقدم أوكين من خلال كتابه "دراسات في العمارة الإسلامية" 300 صورة فوتوغرافية، معظمها من مجموعته الخاصة التي لم تُنشر بالألوان من قبل و25 مقالة يقدم فيها تحليل للأثار الفارسية والسمات الرئيسية للهندسة المعمارية الإيرانية. يعرض الكتاب أيضاً مجموعة أثار فارس الكبرى الممتدة من الحدود العراقية إلى الحدود الصينية، بما في ذلك مباني من فترات تاريخية نادراً ما قام العلماء بدراستها، كما أدرج أوكين كل أثر ضمن سياقه الاجتماعي والسياسي ذي الصلة، مع القيام بتحليل ما كتب عن الوقائع والأحداث التاريخية، وأعمال البلاط، وتطوير قباب المساجد الإيرانية وغيرها. يغطي الكتاب أيضاً المباني البارزة للسلاجقة والإلخانيين والتيموريين - بينما يسلط الضوء أيضًا على الأثار المهملة مثل الآثار الأوزبكية في أفغانستان وتلك الخاصة بسلالات تشاغاتاي والمظفر والكارتيد والجلايريين.



جدير بالذكر أن أوكين مؤلف غزير الإنتاج ومصور فوتوغرافي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار ال 44 عاماً الماضية. قام أوكين بنشر العديد من الكتب، أحدثها موسوعة "أبرز100 مسجد حول العالم" الذي تم نشره عام 2019 و"مساجد مصر" الذي تم نشره 2017.

وتعليقاً على شغفه بالفنون والعمارة الإسلامية يقول أوكين أن النطاق الواسع للعمارة الإسلامية من الأندلس إلى أندونيسيا تمثل متعة وتحدي في نفس الوقت. وأضاف أن الحج أتاح الفرصة لأصحاب الحرف للسفر ونشر أنماط معمارية مختلفة على نطاق واسع.