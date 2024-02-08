البحر الأحمر يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الميناء

شهد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر فعاليات الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج لعام ١٤٤٥ هجريا ، وذلك بحضور الشيخ الدكتور هاني عنتر السباعي مدير مديرية الأوقاف والشيخ محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الازهرية و حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر و نشأت جودة سكرتير المدينة والشيخ إسماعيل السباعي مدير عام إدارة الأوقاف ولفيف من قيادات مديرية الأوقاف والمدينة.

بدأ الاحتفال بأداء شعائر صلاة العشاء ، ثم تلاوة ما تيسر من القران الكريم ، وألقى فضيلة الشيخ هاني السباعي كلمة عن رحلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها ، واختتمت الحفل بالابتهالات .

ومن جانبه قدم رئيس المدينة تهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجميع الحضور و مواطني المحافظة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج داعيا المولى أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.