كان بيعالجه من مس شيطاني.. مصرع طفل على يد دجال بالقليوبية

شهدت منطقة السقيلي التابعة لمدينة الخصوص بالقليوبية مصرع طفل يدعي مصطفي 14 عاماً على يد دجال وقيامه بضربه حتى الموت بحجة علاجه من إصابته بمس شيطانى.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق وتم التحفظ على المتهم وامرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة الجنائية وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة الخصوص يفيد مصرع طفل يدعي مصطفي 14 عاماً، اثر تعرضه للضرب المبرح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة دحال اعتزم علاج الطفل بناء على رغبة والده وظل يضرب فيه ضرب مبرحا بحجة اصابته بمس شيطانى حتى لقى وفاته و جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.