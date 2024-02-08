عانت من التنمر.. عين إلكترونية تنقذ حياة فتاة بريطانية

ولدت الطفلة ميا هوكسويل، بعين واحدة، بعد أن أصيبت قبل ولادتها، بمتلازمة العين الصغيرة التي تحول دون نمو العين، وتؤثر على ما يقرب من 30 طفلًا في المملكة المتحدة.



وطوال أعوام عمرها التسعة، اضطرت الطفلة للخضوع لأكثر من 20 عملية جراحية شاقة، تم خلالها تركيب العديد من العيون الاصطناعية.



الطفلة عانت من التنمر بشكل يومي

وقالت والدة الطفلة، لورين (36 عامًا)، إن ابنتها عانت من التنمر بشكل يومي، حيث تم وصفها بالقبيحة، وتعرضت للتهديد بالركل في وجهها وكسر نظاراتها، ذات مرة، ووصل بها الأمر إلى حد الخوف من مغادرة المنزل.



ورغم معاناتها، نجحت ميا ووالدتها، في جمع مبلغ يعادل 19 ألف دولار للسفر إلى الولايات المتحدة لتركيب عين إلكترونية جديدة.

وقضت العائلة، ستة أيام في لوس أنجلس، تم خلالها تركيب عين اصطناعية إلكترونية للطفلة مع قزحية رقمية وبؤبؤ