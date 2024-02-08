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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفوض الأونروا يعلن احتياج 300 ألف شخص في غزة للمساعدة

غزة
غزة

أكد مفوض وكالة الأونروا، أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال غزة بحاجة إلى المساعدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال مفوض الأونروا،:" نصف طلبات بعثتنا لإيصال المساعدات إلى شمال غزة تم رفضها منذ بداية العام".

 

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 2840 ضابطا وجنديا منذ بدء الحرب من بينهم 1314 أصيبوا منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل ضابط خلال المواجهات الجارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

 

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضابط المقتول يدعى الرائد ديفيد شاكوري (30 عاما)، نائب قائد الكتيبة 601 التابعة لفيلق الهندسة القتالية، من رحوفوت، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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