العراق.. استهداف رتل لوجستي أمريكي قرب الديوانية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم استهداف رتل لوجستي أمريكي على الطريق الدولي قرب الديوانية.

وفي وقت سابق أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشدّة العدوان الغاشم مساء الأربعاء الذي استهدف عدة أماكن في العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى استشهاد القياديين في المقاومة العراقية أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي.

وقالت الحركة في بيان لها : ونعدّه اعتداءً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه، وخدمةً لأجندة الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التوسّعية.

وأضافت “نعزّي العراق الشقيق في ارتقاء أبنائه، ونحمّل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وجددت حماس تأكيد ها بأن المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة.

