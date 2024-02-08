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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

صدى البلد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف باستمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات.


ففي حي العامرية، تم إزالة 5 متغيرات مكانية حتى سطح الأرض على مساحة 750م2 بقطاع النهضة، وتنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبان على مساحة نحو 59 ألفًا و560 م2 بطريق البتروكيماويات والتحفظ على 2 خلاطة.


وفي حي المنتزه أول، تم إزالة 10 تعديات عبارة عن تشوينات بمناطق الطوير والتوفيقية وحوض الملواني، وإزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار بمناطق المراغي القديمة، وعزبة التوفيقية، وعزبة الـ500 وعزبة الإصلاح.


وفي حي المنتزه ثان، تم إزالة تعديات على أراضي الدولة عبارة عن حوائط على مساحة 100م بعزبة الكوبانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


وعلى صعيد آخر، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد إن طلاب مدرسة كليوباترا الرياضية حصدوا كأس بطولة المدارس الرياضية 2024 على مستوى الجمهورية التي أقيمت بمحافظة الوادي الجديد تحت شعار (نبني بطل..نحقق أمل)، وذلك في ألعاب كرة السلة وكرة اليد وألعاب القوى.


وأضاف أن مثل هذه المسابقات تنعكس بشكل إيجابي على صحة الطالب البدنية والنفسية، فمثلا الأنشطة الفردية تمنح التلاميذ الثقة بالنفس وقيمة الذات، والأنشطة الجماعية تساعد في تكوين العلاقات مع المحيط المدرسي والتفاعل الاجتماعي وتغرس روح العمل الفريقي.
وأوضح أن ممارسة الرياضة تمنح فرصة التحكم في الانفعالات وتوازنها في تحقيق الشعور بالقبول والانتماء، وتركز في الناحية الاجتماعية على تقوية روح المنافسة الاجتماعية، وتشجيع الفرد على التعاون مع الآخرين.


وتابع أنه من الناحية العقلية تسهم ممارسة الرياضة في بناء وتكوين شخصية الفرد عن طريق إكسابه المعرفة وبعض القيم والمفاهيم والاتجاهات التربوية، وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي، فالفرد الذي يتمتع بقوة جسمية جيدة تكون له الأولوية في العمل والإنتاج.
ونوه بأن هذه الطفرة الرياضية بمدارس الإسكندرية تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على العطاء وصناعة البطل الأوليمبي ليمثل مصر في كافة المحافل الدولية.


وشارك بالبطولة 700 لاعب ولاعبة من 22 مدرسة رياضية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبني سويف، والفيوم، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، والمنيا، وبورسعيد، والمنوفية والشرقية).
وتضمنت البطولة مسابقات كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الهوكي، والكاراتية والمصارعة ومسابقات ألعاب القوى 100 متر عدو، و100 متر حواجز بنات، و100 حواجز بنين، وتتابع 100 متر، والوثب الطويل ودفع الجلة.
 

 

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