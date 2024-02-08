الجزائر.. سقوط حوامة عسكرية قتالية تابعة للقوات الجوية ومصرع طاقمها

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بسقوط حوامة عسكرية قتالية تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة (الناحية العسكرية الرابعة) ما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية؛ سقطت الحوامة أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة.

وأشارت البيان الجزائري الى ان الحوامة العسكرية القتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية.

ومن جانبه؛ تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء: العقيد عمارة رضا، المقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد, سائلا الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

كما أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".