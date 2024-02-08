بتي شرت الأهلي.. إمام عاشور ينشر صورة ابنه

نشر إمام عاشور لاعب الأهلي صورة حديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام .

وظهر إمام عاشور برفقة طفل رضيع وهو يرتدي تيشرت له ولم يعلق على الصورة.



على الدانب الآخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏أفريقيا.‏



وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون، مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏