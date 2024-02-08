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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات "المحامين" تعلن الكشوف النهائية للمرشحين

صدى البلد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، اليوم، عن الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام ومناصب العضوية، وكذلك كشوف المستبعدين، والتنازلات.

كشوف الناخبين

ومن المقرر أن تعلن اللجنة، بعد غد السبت، عن كشوف الناخبين، على أن تباشر تلقي الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ثم إعلان الكشوف النهائية للناخبين يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري.

يذكر أن انتخابات النقابة العامة، ستجرى يوم السبت الموافق 9 مارس المقبل، فيما تجرى جولة الإعادة يوم السبت الموافق 23 مارس.

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