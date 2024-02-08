رئيس شعبة الاتصالات: قرارات الرئيس أسعدت الملايين وجاءت في التوقيت المناسب

قال المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة وجاءت في وقتها المناسب لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن جملة القرارات اسعدت جموع الشعب المصري وتمثل أكبر حزمة شاملة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه وتنفيذها بداية من شهر مارس المقبل.

وأشار سعيد الي أن هذه القرارات تؤكد علي قيام الحكومة بزيادة الأجور للمرة السادسة علي التوالي في عهد السيسي ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً و زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

والمح رئيس الشعبة إلى أن الدولة وجهت أيضا برامج الحماية للأسر الفقيرة والمهمشة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد نحو 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه مشيرا إلي أن القرارات شملت زيادة معاشات "تكافل وكرامة" ايضا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وذكر سعيد أن الدولة عازمة علي ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الرابع علي التوالي لتصل الي نحو 31.2 %خلال يناير الماضي.

وأشار سعيد إلى أن حزمة القرارات كانت ضرورية للغاية في ظل ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الماضية وادت الي حالة من الرضا لدي الشعب المصري بعد موجة الغلاء الأخيرة .