غرق 40 سودانيا.. كارثة قبالة السواحل الشرقية لتونس

لقي 13 مهاجرا سودانيا حتفهم قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم فيما يتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين.



وبدوره؛ ذكر المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرا انطلقوا من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس، شرقي البلاد.

وأشار المتحدث أنه تم انقاذ مهاجرين اثنين، فيما ارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرا؛ مبينا أن جميع هؤلاء المهاجرين من الرجال، وكانت لديهم بطاقات لجوء.

وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسئوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون المهاجرون “تم استغلالهم في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة”.

وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.