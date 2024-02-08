إعلامي يكشف سبب كثرة الإصابات في الزمالك

علق الإعلامي إسلام صادق علي سبب كثرة إصابات الزمالك في الفترة الأخيرة.

وكتب صادق من خلال حسابه على فيس بوك: "كثرة الإصابات في الزمالك سببها سوء أرضية الملعب وليس محمد أسامه طبيب الفريق!".

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض أحمد حمدي، لاعب الوسط، للإصابة خلال المباراة الودية بين الفريق الأول وفريق الشباب مواليد 2005.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة، وتم استبداله بعدما فضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.