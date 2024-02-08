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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا والصومال يوقعان اتفاقا دفاعيا.. تفاصيل

جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس أن وزير الدفاع التركي يشار جولر وقع اتفاقا إطاريا مع نظيره الصومالي عبد القادر محمد نور خلال لقائهما في أنقرة.

 

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، إن الجانبين تبادلا الآراء حول قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، وأكد جولر، أن الصومال تعد شريك مهم لتركيا في إفريقيا، مشيرا إلى أنه أجرى لقاءً مثمرًا مع الوزير الصومالي، بحسب ما أوردته صحيفة يني شفق التركية.

 

ولفت وزير الدفاع التركي، إلى أنهما أكدا تصميمهما على مواصلة تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، موضحا "واثق بأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، التي وقعناها اليوم الخميس ستسهم في تطوير أكبر لعلاقاتنا العسكرية الثنائية".

 

وأوضح جولر، أن الصومال حقق نجاحًا كبيرًا في عملية تشكيل الجيش الوطني مع كتائب "جورجور" (قوات خاصة)، وشكل نموذجًا مهمًا في القارة الإفريقية.

وأردف "نحن في تركيا فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من هذه الصورة لنجاح إخواننا الصوماليين، ورغبتنا مشتركة في استمرار علاقاتنا وزيادتها في المرحلة المقبلة".

 

من جانبه، شدد الوزير الصومالي على وجود علاقات قوية وجيدة بين تركيا والصومال.

وبين أن هذه العلاقات تعززت بشكل أكبر بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الصومال عام 2011.

 

وتابع محمد نور، "بالإضافة إلى العلاقات القائمة بين الوزارتين، فإن الاتفاقية الجديدة التي وقعناها اليوم تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري ونعتقد أن هذه الاتفاقية سيكون لها إسهامات كبيرة للصومال".

وزير الدفاع التركي يشار جولر وزارة الدفاع التركية أردوغان مكافحة الارهاب

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