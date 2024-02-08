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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 آلاف لاعب في بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن ارتفاع عدد المشاركين في بطولة مصر المفتوحة في نسختها السابعة والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى 11 فبراير  الجاري إلى 8 آلاف لاعب ولاعبة من 278 هيئة رياضية من جميع أنحاء الجمهورية.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن بطولة مصر المفتوحة تعد من ضمن بطولات الاتحاد التي تدل على قوته ومدي انتشاره في جميع مناطق الجمهورية كما أنها الأكبر عددا ضمن بطولات الألعاب النزالية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن البطولة تعد فرصة ذهبية للجميع على الاحتكاك واكتساب الخبرات من أجل الاستعداد للبطولات المقبلة وزيادة فرص الالتحاق بالمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارهم.

ويشارك في بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج جميع الأعمار السنية من مراحل البراعم والناشئين والشباب والعموم والأساتذة والاحتراف ويحصل الاعب الحاصل على المركز الأول بالبطولة علي ميدالية البطولة وشهادة بالمركز الأول للبطولة ويحصل اللاعب على المركز الثاني علي ميدالية البطولة وشهادة بالمركز الثاني ويحصل كل فريق مشارك بفريق يزيد عن بداية من 30 إلى 100 لاعب علي كأس البطولة ودرع للمدرب.

ويعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أكبر اتحاد للألعاب النزالية حيث يصل عدد لاعبيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية أكثر من 50 ألف لاعب ولاعبة وحقق العديد من النجاحات في مختلف البطولات القارية والدولية التي شارك فيها في تطور فني واضح للاعبين تنفيذا لخطة الاتحاد الطموحة للتوسع والانتشار وزيادة قاعدة اللاعبين ضمن توجهات وزير الشباب  والرياضة الدكتور أشرف صبحي لزيادة إقبال الجميع على المشاركة في الرياضة.

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