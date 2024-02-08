الخارجية الإيرانية تصدر بيانا بعد اغتيال أبو باقر الساعدي في العراق

نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس باغتيال أبو باقر الساعدي القيادي في حزب الله العراقي خلال غارة جوية أمريكية في بغداد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن العمل الإرهابي الأمريكي داخل العراق يتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية، وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة أراضي العراق، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الإجراء العدواني الأمريكي في بغداد، يصب في خانة استمرار الدعم الأمريكي الضخم لجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وقدم كنعاني التهاني والتعازي للشعب العراقي والحكومة العراقية واسر هؤلاء الشهداء الابرار معتبرا ان استمرار هذه المغامرات من قبل امريكا، يشكل تهديدا ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وذكر ثانية بالمسؤولية التي تتحملها الأسرة الدولية وكذلك مجلس الأمن الدولي في الحد من الإجراءات والهجمات غير القانونية والاحادية الأمريكية في المنطقة وكذلك الحد من توسيع نطاق الازمة وعدم الاستقرار.