إجراء عاجل من بن زايد يخص سفير الإمارات بـ إسرائيل

منح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد محمد محمود آل خاجة سفير الامارات لدى إسرائيل ‎وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى.

وفي وقت سابق اجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا المساعدات الإنسانية الإضافية لقطاع غزة.

ووفقا لبيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

قال الكرملين: "وسط المواجهة العسكرية المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ركز قادة البلدين على خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة".