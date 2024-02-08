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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد دعبس يكشف أسباب اختيار تامر مصطفى مدربا لـ فيوتشر

صدى البلد

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، أجرى اتصالات معه من أجل التعاقد مع حسام حسن، مشيرًا إلى أنه لا ينتظر الشكر من جانب مسئولي الجبلاية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التوأم لهما تاريخ كبير، والمنتخب الوطني كان يحتاج لتواجد حسام حسن في المرحلة المقبلة، ومعه إبراهيم بكل تأكيد، من أجل بث الروح والحماس، في ظل المرحلة الأخيرة للمنتخب وكانت هناك حالة غريبة للاعبين في أمم إفريقيا".

وأضاف: "تامر مصطفى قام بدور كبير مع نادي فيوتشر سابقا عندما كان تحت اسم كوكاكولا في الدرجة الثانية، ودائما الأندية تعتمد على مدربين حتى الصعود ولا يقومون بمكافأتهم، بل يتم التخلي عنهم والتعاقد مع مدربين آخرين".

وزاد: "نادي زد تمسك بـ مجدي عبدالعاطي لكنه قام بتدعيم صفوفه بشكل جيد، وأيضا تجربة أحمد عبدالرؤوف جيدة مع بلدية المحلة، وعودة تامر مصطفى لبيته فيوتشر أمر جيد وكانت له تجربة جيدة مع نادي إنبي، والفكر مُتقارب بيننا، وتصعيد لاعبين شباب، وبناء فريق من العناصر الواعدة".

وأكد: "الجهاز الفني بالكامل يسير بشكل متفاهم، وجميع العناصر التي تم تعيينها جديدة، ولم نقم بفرض أي عناصر على تامر مصطفى مطلقا، وهو من اختار جميع المدربين معه".

وزاد: "حسام حسن يقدر نادي مودرن فيوتشر، وإدارة النادي، وهو بسيط دائما في تعاملاته، ومشكلته الوحيد أنه من الممكن ان يستفز سريعا، ومع منتخب مصر سوف يسيطر على هذه الجزئية، ونتمنى من الجميع دعمه خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هناك ارتفاع غريب في أسعار اللاعبين ليس له علاقة بمستواهم مطلقا، مبديا استغرابه من صراع الأندية على ضم لاعبين بأرقام فلكية، مشيرا إلى أن الأمور أصبحت لعبة وكلاء، ونوع من الفساد موجود في الكرة المصرية ولابد من تدخل رابطة الأندية واتحاد الكرة وأن يتم وضع شروط معينة لذلك.

وطالب دعبس بضرورة احترام الأندية وعدم التوقيع مع لاعب دون علم ناديه، مشيرا إلى أن الوكلاء سبب فساد العلاقات بين الأندية.

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