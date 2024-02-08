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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحجر الزراعي: حجم الصادرات الطازجة اقترب من 7.5 مليون طن بعام 2023

الدكتور سعد موسى،
الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي

أكد الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي، أن إسبانيا كانت متفوقة في تصدير الموالح، ولكن خلال الفترة الحالية، وخلال السنوات الأخيرة، تفوقت مصر، حتى أنه تصدر الموالح لإسبانيا.

 

وقال سعد موسى، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "ًصدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، إن هناك متابعة من وزير الزراعة للصادرات الزراعية المصرية، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تصب في صالح الدخل القومي المصري، مؤكدا أن زيادة الصادرات الزراعية تساهم في زيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري.

 

 الصادرات الزراعية المصرية 

وتابع رئيس الحجر الزراعي، أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة اقتربت من 7.5 مليون طن خلال عام 2023، بقيمة 3.7 مليار دولار، مؤكدا أنه نصدر 400 سلعة زراعية، وفتحنا 93 سوقا أمام الصادرات الزراعية المصرية منذ عام 2014 حتى الآن.

سعد موسى الحجر الزراعى اسبانيا الموالح الحصيلة الدولارية

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