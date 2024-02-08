أبو الغيط: جناح جامعة الدول بإكسبو الدوحة يعرض رؤية العرب لعالم أخضر مستدام

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط ألقى كلمة في الحفل الذي حضره من الجانب القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لاكسبو الدوحة للبستنة، حيث تقدم في مستهلها بالتهنئة إلى دولة قطر قيادة وشعباً على تنظيمها لهذه النسخة الفريدة من إكسبو البستنة الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، بعد أن استضافت أيضا دورة استثنائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وعبّر أبو الغيط عن شكره العميق لدولة قطر التي لم تدَّخر جهداً لتمكين الجامعة العربية من إقامة جناح في منطقة المشاركين الدوليين في إكسبو، وتيسير مشاركتها على نحو لافت، مشيرا إلى أن استضافة قطر لهذا المعرض ستدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستزيد الوعي العالمي بقضايا البيئة والاستدامة، كما تعزز العمل العربي لمجابهة آثار تغير المناخ.

ونقل رشدي عن الأمين العام اعتزازه بتاريخ العرب في مجالات تشييد الحدائق واستصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد المائية في بيئة صحراوية، مضيفا أن العرب ورثة حضارات عريقة ازدهرت فيها البساتين وتطورت فيها تقنيات إدارة المياه ونقلها، حيث أضافوا على ذلك الرصيد الثري إنجازات أخرى لا تزال شاهدة.

كما أشار أبو الغيط إلى جهود جامعة الدول العربية في مجال مكافحة التصحر وحماية الأمن المائي من خلال إنشاء منظمات متخصصة تعمل كبيوت خبرة في المجالات الزراعية والبيئية، ومن خلال تأسيس المجالس الوزارية العربية المتخصصة.

وبخصوص جناح جامعة الدول العربية في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، قال أبو الغيط إنه يقدم عرضا قيّما لمسيرة العمل العربي المشترك ورؤية العرب المستقبلية لعالم أخضر مستدام، ومن أجل ذلك فقد اختير أن يكون شعار الجناح "لنعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر"، مضيفا بأنه يقدم مفهوماً جديداً عن العمل العربي في مجالات الزراعة والابتكار، إذ يركز على محاور الزراعة الحديثة والوعي البيئي والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار، وهي محاور تتماشى مع رؤية إكسبو الدوحة للبستنة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حفل اليوم الفخري تضمن زيارة إلى جناح دولة قطر في المعرض وعرضا موسيقيا عسكريا أقيم في هذا الشأن.