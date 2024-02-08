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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 133 قرار.. المحافظات تكثف حملات إزالة التعديات

صدى البلد

كثفت المحافظات حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي وأراضي الدولة، في المنيا، قال المحافظ أسامة القاضي إن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات مستمرة بجميع المراكز والمدن بالتعاون مع مختلف جهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدي لأى محاولات للتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أوالبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 110 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 58 حالة تعد على أرض أملاك دولة بواقع 15 حالة مباني بمركزي العدوة وديرمواس، و52 حالة على أرض زراعية بمراكز العدوة وديرمواس وبني مزار، إلى جانب إزالة 50 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة وإيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مغاغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي السويس، شن الجهاز التنفيذي بحى السويس، حملة لإزالة التعديات والإشغالات على أراضى الدولة، اليوم الخميس، بعدد من المناطق داخل الحي فى إطار إعادة الانضباط والحفاظ على المنظر الجمالي للمحافظة، كما قامت الحملة بإزالة الأكشاك والتندات والفاترينات من حرم الشوارع بأكبر مكان حيوي وسط السويس بشارع أمين الحسنى وعدد من المناطق الأخري. 

من جانبها، قالت رئيس حي السويس إن الحملة أزالت كافة الإشغالات الموجودة بعدد من المناطق من أجل إعادة الانضباط للشوارع والميادين وتيسيرا لحركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين . 

وفي كفرالشيخ، أعلن المحافظ جمال نورالدين، استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، موجها بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وكلف بإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة.

وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ 23 قرارا لإزالة أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقري مركز سيدي سالم، خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى _الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء 

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