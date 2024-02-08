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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا الرياضة والري في لقاء حواري مع الشباب بـ أولمبي المعادي ..صور

صدى البلد

استضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، في لقاء حواري مفتوح مع الشباب بالمركز الأوليمبي بالمعادي ، وبحضور  اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب ، ومصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والشئون الإستراتيجية والمهندس محمد عمر مكرم معاون وزير الموارد المائية والرى للمشروعات الكبرى.

ورحب الدكتور أشرف صبحي بالدكتور هانى سويلم فى هذا الحوار المفتوح للحديث مع الشباب والتعريف بأهم مشروعات وأنشطة وزارة الموارد المائية والري لخدمة قضايا المياه والتعامل مع مختلف التحديات التى تمس قطاع المياه فى مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب حريصة على التواصل المستمر مع الشباب ، وفتح قنوات الحوار معهم ، من أجل الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ، ومناقشة القضايا التي تهمهم ، موضحاً أن الوزارة تنظم العديد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب ، بمشاركة مختلف الشخصيات العامة والحكومية ، بهدف إثراء النقاش وتبادل الأفكار ، وتعزيز التواصل بين الشباب والقيادة السياسية .

وقال "صبحي" : "إن الشباب هم أمل مصر ، وعلينا أن نستثمر فيهم ، ونمنحهم الفرص التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم" ، مشدداً على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية ، فهم أصحاب الحق في تقرير مستقبلهم ، والمشاركة في صنع القرار السياسي .

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب إلى الالتزام بقيم المواطنة وحب الوطن ، فهم ركيزة أساسية لاستقرار الوطن ، وعليهم أن يحافظوا على وحدته واستقراره ، مشيرًا إلي حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات المصرية والرموز الوطنية لنقل الخبرات لتوسيع دائره المعرفة ، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الملهمة.

وخلال كلمته استعرض  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عدداً من ملفات المياه داخليا وخارجيا ، وجهود الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى للمياه ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه سواء بإجراءات وسياسات ومشروعات يتم تنفيذها داخليا أو من خلال مشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل أو مجهودات اقليمية ودولية لدعم قضايا المياه والمناخ.

واستعرض الدكتور سويلم مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل مثل إنشاء ٤٠ محطة رفع و ٣٢٥ بئر جوفي مزود بالطاقة الشمسية و ٣٢ خزان ارضى لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين ، و ٢ مرسى نهرى ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالامطار والتغيرات المناخية ، ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش .

كما أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لدور مصر البارز في أجندة المياه علي المستوي العالمي من خلال المشاركة المصرية الفعالة فى كافة الفعاليات الاقليمية والدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه وغيرها ، والتى نجحت مصر خلالها من زيادة الإهتمام الدولى بقضايا المياه ، و وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى .

واستعرض الدكتور هانى سويلم آليات إدارة وتوزيع المياه فى مصر ، وآليات الرصد والتنبؤ بالأمطار الغزيرة والسيول فى مصر والأمطار على دول حوض النيل من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة ، وكذا مجهودات الوزارة المختلفة فى مجالات تطوير أنظمة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية ، وأعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه من خلال أعمال التكريك وتطوير الكورنيش بعدة مواقع مع إزالة مختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل ، وأعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الكبري مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط ، وما تم من حصر لعدد ٤٧ ألف منشأ مائي والبدء فى إجراءات صيانة وإحلال المنشآت ذات الخطورة منها ، ومشروعات صيانة وتأهيل محطات الرفع ، وأعمال تأهيل الترع بإجمالى ٧٥٠٠ كيلومتر حتى الآن بخلاف ٢٦٠٠ كيلومتر جارى العمل بهم ، ومشاركة الوزارة فى مبادرة "حياة كريمة" بتأهيل ٣١٢١ كيلومتر من الترع ، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض لاقامة مشروعات خدمية عليها بمراكز المبادرة ، وجهود الدولة فى مجال الموارد المائية غير التقليدية وتنفيذ محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة ، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وأعمال الحماية من أخطار السيول باجمالى ١٦٢٠ منشأ ، وأعمال حماية الشواطئ المصرية سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الطبيعية والتى تعد خطوة هامة على المستوي العالمي فى مجال تطبيق الحلول الصديقة للبيئة عند تنفيذ المشروعات .

وتوجه الدكتور هانى سويلم بالشكر للدكتور أشرف صبحي علي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تنمية الوعي السياسي للشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

هذا اللقاء يأتى في إطار البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للتعليم المدني ووحدة السياسات لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الدولية والتنمية السياسية للشباب.

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