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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تفعيل مخرجات الحوار الوطني يعكس دعم القيادة السياسية وجديتها

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

 

وقال "محسب"، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة  في حل المشكلات والقضايا المُلحة التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة علي تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئي، من أجل الوصول إلي استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية،  وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.

 

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلي منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.

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