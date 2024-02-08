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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي البدوي : اهتمام خاص من الدولة بالعمال الأقل دخلا | فيديو

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

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وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لدينا يقين أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي مهتمة بالفئات والعمال الأقل دخلا".

 

وأشار مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: "هناك اهتمام خاص من الدولة بالعمال الأقل دخلا"، لافتا: أصحاب الحد الأدنى للأجور زادوا من 4 آلاف لـ 6 آلاف جنيه وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق".

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