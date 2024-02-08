مجدي البدوي : اهتمام خاص من الدولة بالعمال الأقل دخلا | فيديو

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لدينا يقين أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي مهتمة بالفئات والعمال الأقل دخلا".

وأشار مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: "هناك اهتمام خاص من الدولة بالعمال الأقل دخلا"، لافتا: أصحاب الحد الأدنى للأجور زادوا من 4 آلاف لـ 6 آلاف جنيه وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق".