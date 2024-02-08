بمشاركة سامح شكري.. السعودية تستضيف الاجتماع الوزاري العربي لبحث تطورات الأوضاع في غزة



استقبل نائب وزير الخارجية ‎وليد الخريجي وزير خارجية المصري سامح شكري، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

ووصل كذلك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، الي مطار الملك خالد الدولي، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

واستقبل الخريجي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

و تستضيف المملكة الاجتماع الوزاري العربي لبحث تطورات الأوضاع في غزة بحضور وزراء خارجية الإمارات وقطر ومصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ