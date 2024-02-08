رئيس جديد لأركان الجيش اللبناني .. وهذه سيرته الذاتية

أصدر ​مجلس الوزراء​ اللبناني قرارا بتعيين العميد الرّكن حسان عودة، رئيسًا للأركان في الجيش، ومنحه قُدمًا للتّرقية مدّة خمسة أشهر، وترقيته لرتبة لواء".

جاء ذلك في بيان لقيادة الحيش اللبناني.

وتشير السيرة الذاتية لرئيس الاركان الجديد حسان عودة والذي تم ترقيته الى رتبة لواء الي ان عودة ولد في باتر- الشّوف بتاريخ 11/2/1968.

والتحق حسان عودة بصفوف الجيش اللبناني بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15/1/1990 حيث تخرّج في الكليّة الحربيّة برتبة ملازم اعتبارًا من 23/4/1994، وتدرّج في التّرقية حتّى رتبة لواء اعتبارًا من 8/2/2024.

حاز علي إجازة جامعيّة في العلوم العسكريّة، وماجستير في العلوم السّياسيّة- الدّبلوماسيّة والأمن الدّولي، ويتقن اللّغات: الفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة.

كما تابع دورات دراسيّة عدّة في الدّاخل والخارج، منها دورة في فرنسا ودورة دراسيّة حول عمل الأركان في إيطاليا.

وتدرّج في وظائف مختلفة منها: آمر سريّة في لواء مشاة وفوج تدخّل، قائد الكتيبة 73، قائد فوج التّدخّل الثّالث، وقائد لواء المشاة الحادي عشر.

وتقلد أوسمة الوحدة الوطنيّة، فجر الجنوب، التّقدير العسكري من الدّرجة الفضيّة، الاستحقاق اللّبناني من الدّرجات الثّانية والثّالثة، الأرز الوطني من رتبتَي فارس وضابط، مكافحة الإرهاب، الفخر العسكري من الدّرجة الفضيّة.

كما حاز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.

وتزوج رئيس الأركان من هلا حليمة، وله ثلاثة أولاد: جواد، جلال، سما.