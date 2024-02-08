وزير خارجية الإمارات يصل الرياض

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، إلى الرياض.

وكان في استقبال وزير الخارجية الإماراتي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب المهندس الخريجي بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

ووصل في وقت سابق من اليوم الخميس وزير الخارجية سامح شكري، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي لبحث تطورات الأوضاع في غزة بحضور وزراء خارجية الإمارات وقطر ومصر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.