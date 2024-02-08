الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محور منفلوط

دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء ب 5 سيارات للسيطرة على حريق اندلع بأعمال إنشاء محور منفلوط العلوي بأسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط،تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بقاعدة محور منفلوط العلوي شرق نهر النيل ناحية قرية بني شقير .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بشدة خشبية بقاعدة أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي وتصاعد الادخنة والنيران إلى أعلى المحور .

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وأعمال التبريد .

وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق أنه اثناء استخدام عامل فك الشدة الحديدية ويدعى " محمد . أ . ج " 28 عاما ، لمبة قطع لحام الاكسجين خلف الكمر الحديدى تمهيدا لفك الاخشاب وعقب الانتهاء والانصراف شوهد تصاعد أدخنة فى المكان مما أدى إلى نشوب الحريق .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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