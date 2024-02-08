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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث مصري ينجح في كشف غموض مخطوطات متفحمة من عصور روما القديمة

مصر تستطيع
مصر تستطيع

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، في حلقة اليوم مصري حصد الجائزة الكبرى لتحدي "فيزوف"، ويفوز بـ 700 ألف دولار مناصفة مع أمريكي وسويسري بسبب "لفافة متفحمة".

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وتحدث يوسف نادر، الباحث المصري الفائز بجائرة "تحدي فيزوف"، عن التحدي، قائلا: "التحدي كان صعب واستغرق وقت ومجهود كتير"، موضحا: "منذ حوالي 20 سنة كان هناك دكتور أمريكي كان لديه رؤية لتطوير برامج سوف وير تتمكن أنها تفرد المخطوطات افتراضيا بدون تدخل بشري ونجح في ذلك".

 

وأضاف: "المخطوطة تكون ملفوفة، لأن كثير من المخطوطات القديمة يكون مر عليها أوقات كثير فضلا عن العوامل الزمنية وعوامل الجفاف والرطوبة وهو ما يؤدي إلى إضعاف المخطوطات وتتفتت في حالة لمسها"، موضحا: "المسابقة هدفها استخدام الذكاء الاصطناعي في فك غموض المخطوطات بدقة دون تلفها، على أساس أنها متفحمة تماما لكن تم التغلب على هذا الأمر بالتقنيات الحديثة".
 


وأوضح: "تحدي فيزوف هو مسابقة دولية أثرية لكشف غموض مخطوطات متفحمة من عصور روما القديمة"، لافتا إلى أنه استطاع أن يحصد الجائزة مناصفة مع أمريكي وسويسري بعد فك طلاسم اللفافة المتفحمة، وكانت تحتوي على سجال بين الفلاسفة القدام أصحاب المخطوطات، إلى جانب حديثهم عن الموسيقى والأكل والملابس الخاصة بالملوك والأمراء وقتذاك

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