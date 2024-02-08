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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة يوفر 22 مليار دولار للدولة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة أكدت أنها ستتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بعملات أجنبية مختلفة.


وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أن الحكومة طرحت سندات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي للتعامل في السوق الخليجي لأول مرة.

 

مشروع رأس الحكمة

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن الحكومة تعتزم طرح شراء عقارات بالدولار للمصريين بالخارج، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر 22 مليار دولار للدولة.

مصطفى بكري الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي السوق الخليجي مشروع رأس الحكمة

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