مصطفى بكري: مشروع رأس الحكمة يوفر 22 مليار دولار للدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة أكدت أنها ستتخذ إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بعملات أجنبية مختلفة.



وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم رفعه من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، مؤكدا أن الحكومة طرحت سندات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي للتعامل في السوق الخليجي لأول مرة.

مشروع رأس الحكمة

وتابع مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، أن الحكومة تعتزم طرح شراء عقارات بالدولار للمصريين بالخارج، مؤكدا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر 22 مليار دولار للدولة.