خالد الجندي: الرئيس السيسي جبر خاطر الناس بقرارات الحماية الاجتماعية

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية.

خالد الجندي: قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية جبر خاطر للناس

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي جبر خاطر الناس بقرارات أمس.

وأضاف أن القرارات جاءت في ليلة الإسراء والمعراج، موضحًا أن الإسراء والمعراج عبارة عن رحلة جبر خاطر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "أعتقد أنه لن يختلف اثنان فيما سمعناه وشهدته مصر، أمس، لأنه مثال لجبر الخاطر بحزمة من القرارات للرئيس السيسي".

متحدث الرئاسة: الدولة تبذل أقصى جهد لإعانة الناس على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية

قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتخفيف الأعباء عن المصريين، على قدر التحدي، وهناك جهود كبيرة للتحكم في الأسعار ومواجهة التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أنه حجم الاستيراد ضخم ويتطلب موارد بالعملة الاجنبية ، وهي سمئولة شاملة للوطن جميعًا، وبحث التعامل مع الوضع بشكل مستدام، وهذا ما تسعى إليه الدولة.

وذكر أن التوجيهات تضمن 15% زيادة في المعاشات، بجانب زيادة معاشات تكافل وكرامة، وهذه فئة كبيرة من الشعب المصري، والدولة تبذل أقصى جهد لإعانتهم على تحمل مشقة الحياة والظروف الحالية.