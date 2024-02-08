محمد موسى يحذر: لجان الإرهابية تحاول ضرب استقرار سوق صرف العملات

حذر الإعلامي محمد موسى، من الشائعات المغرضة التي تروج لها لجان الإخوان الإرهابية الإلكترونية والتي تصور للناس بأن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، خلينا عارفين وخلينا متفقين أن الشائعات دي هدفها معروف كالمعتاد وهو التأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية في السوق السوداء .



تابع،: "كل الناس اللي بتروج الشائعات اللي زي دي من وقت للتاني هدفها معروف وهو تخريب البلد دي وللأسف تلاقي أتباع الإرهابية الخونة لما بيحصل حاجة سيئة ببلدنا تلاقيهم بيتشفوا ويشمتوا فيها كما لو كانوا أعداء للبلد وعشان كده رجاء محدش يصدق أي كلام بيتقال علي السوشيال ميديا لأن هدفها خبيث وبيقف ورا كل الحملات المغرضة دي ناس كل هدفهم تخريب البلد".



