محمد موسى يكشف سر تحطم طائرة مصر للطيران في 2016

كشف الإعلامي محمد موسى سر تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس في 2016 ، و إسقاط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، البداية كانت في يناير 2015، بتصريحات القنصل الأميركي ستيف فاكين " القنصل الأمريكي بالإسكندرية " حينما نشر علي صفحته علي "الفيس بوك "، صورة التقطتها وكالة ناسا الفضائية عام 2008 تشير إلى إعصار كارثي فى مصر سيطيح بمنطقة الدلتا عبر البحر المتوسط.



تابع، بعدها بتسعة شهور بالتحديد في أكتوبر 2015 ، تم إسقاط الطائرة الروسية في سيناء ، وبالصدفة حصل ده ... بالتزامن مع مناورات عسكرية جوية للجيش الصهيوني وقتها ،وبعد الطائرة الروسية بسبع شهور كان إسقاط الطائرة المصرية القادمة من باريس... أيضا في حضور مناورات عسكرية بحرية اسرائيلية، والبعض قال إنه تم اطلاق الليزر المدمر عليها من جهة غير معلومة.

وأتم قائلا: نلاحظ الترتيب الزمني المتسلسل: تسعة – سبعة – وبعدها خمسة – ثلاثة – واحد.. وده بقي هو سر الشفرة الخاصة بالعمليات المعادية المرتقبة من حيث التوقيت .



