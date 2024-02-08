أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة بسبب حرب غزة

قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة جراء حربه على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والبشرية والأسلحة، ورغم ذلك لم يحقق أي أهداف حتى الآن.

وأضاف الدكتور أكرم بدر الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يتم القضاء على حماس أو نزع السلاح من المقاومة، أو الافراج عن الرهائن إلى ما تم من خلال المفاوضات، ولم يتم تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم وبالتالي فشلت مخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

تابع أستاذ العلوم السياسية، جيش الاحتلال ارتكب أعمال وحشية وجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني.

