رئيس وكالة الفضاء المصرية: لدينا القدرة لتحديد خريطة للتوزيع الأمثل للمحاصيل الزراعية

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن وكالة الفضاء المصرية تعكس اهتمام الدولة بالمستقبل.

وأضاف الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "وكالة الفضاء المصرية تعكس أهمية الدولة المصرية بالبيانات الفضائية التي نحصل عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية".

وأشار الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية،: "المعلومات التي نأخذها من الفضاء لها تأثير غير مباشر على الاقتصاد ونمو الدولة في كافة القطاعات المختلفة"، موضحا: "الرئيس السيسي كان حريص بأن تكون مصر دولة المقر في المنطقة بمجال الفضاء".

واسترسل: "العمل بوكالة الفضاء المصرية اكتمل وحاليا في طور الإعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي قريبا"، موضحا: "نحن دولة المقر لوكالة الفضاء الأفريقية"، مضيفا: "من خلال وكالة الفضاء الزراعات لدينا القدرة على تحديد خريطة للتوزيع الأمثل للمحاصيل الزراعية".



