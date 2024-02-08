رائد زراعة الكبد في العالم: سوء التغذية المسؤول الأول عن أمراض القولون

استضاف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، في حلقة اليوم العالم المصري محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في العالم، ورئيس الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي.



وقال الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في العالم،: "سوء التغذية هو المسؤول الأول عن أمراض القولون.. والمتهم الرئيسي النشويات والخبز الأبيض والسكريات".

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في العالم،: "الالتهاب التقرحي للقولون أحدث الأمراض المنتشرة في مصر ويعتبر مرضا وافدا بسبب تغير نمط الحياة".

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد في العالم،: "الدهون في الجسم خطر جدا، والدهون تأتي من السكر والمكرونة والبطاطس والأرز والعيش الأبيض وهم خطر جدا، والأفضل استبدالهم بالبروتين والسلطة الخضراء".



